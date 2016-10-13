Александр Ирхин: Ничья с «Динамо» - достойный результат для «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Александр Ирхин признался, что ничья с московским «Динамо» в матче ФНЛ (0:0) является для его команды достойным результатом.

«Игра была интересной, динамичной, обоюдоострой. С одной стороны, ничья выглядит закономерной, но у нас был голевой момент у Сикорски. Забей бы он… У «Динамо» таких моментов не было. Да, во втором тайме «Динамо» завладело неким территориальным преимуществом. Но не могу сказать, что «Динамо» имело какие-то явные голевые моменты. Но могу признать, что ничья с лидером первенства – достойный результат», - приводит «Р-Спорт» слова Ирхина.

В среду «Динамо» и «Химки» сыграли вничью со счетом 0:0 в перенесенном матче 13-го тура. «Динамо» по итогам 16 туров с 39-ю очками возглавляет турнирную таблицу, «Химки» с 17 очками расположились на 13-м месте.