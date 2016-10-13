Валерий Лиходей: Мы только втягиваемся в сезон

Форвард подмосковных «Химок» Валерий Лиходей после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы сообщил, что баскетболисты его команды играли на предельном уровне концентрации.

«Все нормально, мы только втягиваемся в сезон, начинаем находить свой темп. У нас большой потенциал. Первый блин в сезоне получился комом - проиграли ВЭФу в Единой лиге ВТБ (73:76), поэтому сегодня надо было реабилитироваться. Концентрация в матче с «Летувос Ритас» была максимальной. Борьба была на самом высоком уровне. Литовцы играют жестко, с ними никогда не бывает простых матчей», - приводит «Р-Спорт» слова Лиходея.

В среду «Химки» победили «Летувос Ритас» со счетом 76:71 в домашнем матче первого группового этапа Кубка Европы.