Валерий Лиходей: Мы только втягиваемся в сезон
Форвард
подмосковных «Химок» Валерий Лиходей после победы над клубом «Летувос Ритас» в
матче Кубка Европы сообщил, что баскетболисты его команды играли на предельном
уровне концентрации.
«Все
нормально, мы только втягиваемся в сезон, начинаем находить свой темп. У нас
большой потенциал. Первый блин в сезоне получился комом - проиграли ВЭФу в
Единой лиге ВТБ (73:76), поэтому сегодня надо было реабилитироваться.
Концентрация в матче с «Летувос Ритас» была максимальной. Борьба была
на самом высоком уровне. Литовцы играют жестко, с ними никогда не бывает
простых матчей», - приводит «Р-Спорт» слова Лиходея.
В среду «Химки» победили «Летувос Ритас» со счетом 76:71 в домашнем матче первого группового этапа Кубка Европы.
Матч
Химки - Летувос Ритас - 76:71
Место и дата
12 октября 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция