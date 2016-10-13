Фьюри отказался от чемпионских титулов WBO и WBA
Британский
супертяжеловес Тайсон Фьюри добровольно отказался от своих титулов чемпиона
мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении и
восстановлении.
«Теперь
я столкнулся с еще одним большим вызовов в своей жизни, в котором, как и в бою
с Кличко, я знаю, что одержу победу», - приводит BBC слова Фьюри.
В конце
сентября-начале октября стало известно, что две допинг-пробы Фьюри — от 21 и 22
сентября - дали положительный результат на метаболит кокаина. Сообщалось, что
из-за этого Фьюри могут лишить всех титулов и аннулировать его боксерскую
лицензию.
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