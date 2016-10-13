Четыре шайбы Мэттьюза не спасли «Торонто» в матче с «Оттавой»
Хоккеисты
«Оттавы» в первом матче нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги нанесли поражение «Торонто».
Встреча,
прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась в овертайме со
счетом 5:4.В составе хозяев по шайбе забросили Бобби Райан, Эрик Карлссон,
Дерек Брассар, а Кайл Туррис оформил дубль. У гостей все четыре шайбы забросил
Остин Мэттьюз.
Российский
защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 24 минуты, нанес три броска,
завершив матч с показателем полезности «минус один». Также Зайцев совершил один
силовой прием и один раз заблокировал бросок соперника.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 16 октября в 02:00 (мск) примет «Монреаль», а «Торонто» в этот день также в 02:00 (мск) дома сыграет с «Бостоном».
Матч
Оттава - Торонто - 5:4 О.Т. (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Нюландер, Хьюман), 8:21 (0:1). Райан (Карлссон, Смит), 10:26 (1:1). Карлссон (Райан, Брассар), 12:49 (2:1). Мэттьюз 14:18 (2:2). Мэттьюз (Райлли), 21:25 (2:3). Брассар 37:52 (3:3). Мэттьюз (Гардинер, Нюландер), 39:57 (3:4). Туррис (Стоун), 46:45 (4:4). Туррис (Стоун, Карлссон), 60:37 (5:4).
Место и дата
13 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция