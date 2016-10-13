Четыре шайбы Мэттьюза не спасли «Торонто» в матче с «Оттавой»

Хоккеисты «Оттавы» в первом матче нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась в овертайме со счетом 5:4.В составе хозяев по шайбе забросили Бобби Райан, Эрик Карлссон, Дерек Брассар, а Кайл Туррис оформил дубль. У гостей все четыре шайбы забросил Остин Мэттьюз.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 24 минуты, нанес три броска, завершив матч с показателем полезности «минус один». Также Зайцев совершил один силовой прием и один раз заблокировал бросок соперника.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 16 октября в 02:00 (мск) примет «Монреаль», а «Торонто» в этот день также в 02:00 (мск) дома сыграет с «Бостоном».