Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Оттава5 : 4 ОТТоронто
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Чикаго2 : 5Сент-Луис
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Четыре шайбы Мэттьюза не спасли «Торонто» в матче с «Оттавой»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Оттавы» в первом матче нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась в овертайме со счетом 5:4.В составе хозяев по шайбе забросили Бобби Райан, Эрик Карлссон, Дерек Брассар, а Кайл Туррис оформил дубль. У гостей все четыре шайбы забросил Остин Мэттьюз.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 24 минуты, нанес три броска, завершив матч с показателем полезности «минус один». Также Зайцев совершил один силовой прием и один раз заблокировал бросок соперника.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 16 октября в 02:00 (мск) примет «Монреаль», а «Торонто» в этот день также в 02:00 (мск) дома сыграет с «Бостоном».

Матч

Оттава - Торонто - 5:4 О.Т. (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы:

Мэттьюз (Нюландер, Хьюман), 8:21 (0:1). Райан (Карлссон, Смит), 10:26 (1:1). Карлссон (Райан, Брассар), 12:49 (2:1). Мэттьюз 14:18 (2:2). Мэттьюз (Райлли), 21:25 (2:3). Брассар 37:52 (3:3). Мэттьюз (Гардинер, Нюландер), 39:57 (3:4). Туррис (Стоун), 46:45 (4:4). Туррис (Стоун, Карлссон), 60:37 (5:4).

Место и дата

13 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Остин Мэттьюз стал автором первой шайбы регулярного чемпионате НХЛНападающий «Торонто» Остин Мэттьюз стал автором первой шайбы в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.НХЛ. «Оттава» - «Торонто», «Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Уэйн Гретцки станет вице-президентом «Эдмонтона»Легендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки в ближайшее время может стать одним из руководителей клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».Бержерон пропустит матч с «Коламбусом» из-за травмыНападающий «Бостона» Патрис Бержерон выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела. Он не примет участие в первом матче своем команды новом сезоне НХЛ против «Коламбуса».Прайс не поможет «Монреалю» в матче с «Баффало» из-за простудыВратарь «Монреаля» Кэри Прайс не сможет сыграть в стартовом матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Баффало». Он простудился и пропустил уже три дня тренировок.Кросби пропустит стартовый матч нового сезона против «Вашингтона»Капитан «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби пропустит первый матч своей команды в нынешнем сезоне. В стартовом для себя матче регулярного чемпионата НХЛ «Пингвины» сыграют с «Вашингтоном».«Вы как хотите, а я ставлю на Овечкина». Павел Лысенков о старте сезона НХЛ«Вы как хотите, а я ставлю на Овечкина». Павел Лысенков о старте сезона НХЛПеред началом нового сезона НХЛ обозревателя «Советского спорта» попросили дать прогноз, кто выиграет Кубок Стэнли. И вот что он написал…33 российских игрока начнут сезон в НХЛКлубы НХЛ определились с составами на старт сезона. В стартовые составы попали 33 игрока из России.Сергей Федотов: Также НХЛ будут комментировать Олег Мосалев и Александр КузмакКомментатор и скаут сборной Сергей Федотов рассказал, как нам покажут НХЛ в новом сезоне.Сергей Федотов: Лучше, если об НХЛ в России будет рассказывать человек, который неплохо знает эту лигуКомментатор и скаут сборной Сергей Федотов рассказал, как нам покажут НХЛ в новом сезоне.НХЛ начнет играть в «плюшевый» хоккей. Иначе лигу вообще прикроютНХЛ начнет играть в «плюшевый» хоккей. Иначе лигу вообще прикроютАмериканские конгрессмены считают, что хоккей должен стать более безопасным. И призывают боссов НХЛ серьезно изменить его правила.Сергей Гимаев: Не надо переживать за Малкина. Он всё доказал (старт сезона НХЛ)Сергей Гимаев: Не надо переживать за Малкина. Он всё доказал (старт сезона НХЛ)Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Любимов начнет сезон НХЛ в составе «Филадельфии»Главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол сообщил, что нападающий Роман Любимов начнет сезон в основном составе команды.Никита Кучеров: Я доволен, что остался в «Тампе-Бэй»Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал подписание нового трехлетнего контракта с клубом и рассказал о пользе Кубка мира.Сергей Гимаев: Не думаю, что Кросби закончит с хоккеем из-за этих симптомовЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: А Бобровскому можно пожелать одно – без травмЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Радует профессионализм Проворова – даже как он выглядит на фотографияхЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: «Вашингтону» в том сезоне не хватило глубины составаЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Овечкин в самом соку, он снова забьет 50 голов (старт сезона НХЛ)Сергей Гимаев: Овечкин в самом соку, он снова забьет 50 голов (старт сезона НХЛ)Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Сидни Кросби: Рад, что смог сегодня встать на конькиКапитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о том, как себя чувствует после получения травмы.

Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Оттава
Оттавакалендарьстатистика
Никита Зайцев
Никита Зайцеввсе новости
Остон Мэттьюз
Остон Мэттьюзвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение