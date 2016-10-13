Агент: У Девича есть конкретные предложения от клубов Ближнего Востока

Футбольный агент Владимир Ничипорук сообщил, что его клиент Марко Девич может покинуть казанский «Рубин» и продолжить карьеру в одном из клубов Азии.

«Договор Девича с «Рубином» действительно заканчивается. На данный момент мы не видим со стороны «Рубина» никакой заинтересованности в продлении контракта. Но посмотрим, что будет дальше. Мы, безусловно, готовы рассмотреть любые предложения: и те, которые уже поступили, и те, которые поступят. В том числе если это предложение будет от нынешнего клуба Девича. Будем решать, что делать дальше, но окончательное слово за Марко. Могу сказать, что сейчас у него есть конкретные предложения от клубов с Ближнего Востока, но названия команд говорить не буду», - приводят «Известия» слова агента.

В текущем сезоне РФПЛ Марко отыграл три матча и забил один гол. Контракт 32-летнего форварда сборной Украины с казанцами истекает в декабре 2016 года.