Две шайбы и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Чикаго»
Хоккеисты
«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
проиграли «Сент-Луису».
Встреча,
прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась со счетом 5:2. В
составе хозяев по шайбе забросили Рихард Паник и Райан Хартман, а у гостей
отличились Кевин Шаттенкирк, Пол Штястны и Скотт Апшолл, а Владимир Тарасенко
оформил дубль.
Российский
нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 23 минуты, нанес два броска,
окончив матч с показателем полезности «минус два». Российский нападающий хозяев
Артемий Панарин отыграл 24 минуты, нанес два броска, окончив матч с показателем
полезности «минус два».
Российский
форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 20 минут, нанес пять бросков,
два из которых оказались голевыми, отдал результативный пас, окончив матч с
показателем полезности «плюс один». Российский нападающий гостей Наиль Якупов
отыграл 11 минут, нанес один бросок, завершив матч с нулевым показателем
полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 15 октября в 03:00 (мск) в гостях сыграет против «Нэшвилла», а «Сент-Луис» 14 октября в 03:00 (мск) примет «Миннесоту».
Матч
Чикаго - Сент-Луис - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Голы:
Паник (Хосса, Тэйвс), 4:38 (1:0 - бол.). Шэттенкирк (Стеен, Петранжело), 24:52 (1:1 - бол.). Хартман (Крюгер, Мотте), 33:57 (2:1). Тарасенко (Штястны, Шэттенкирк), 39:28 (2:2 - бол.). Штястны (Тарасенко, Шэттенкирк), 40:55 (2:3 - бол.). Тарасенко (Стеен, Штястны), 58:54 (2:4 - п.в.). Апшолл 59:41 (2:5 - п.в.).
Место и дата
13 октября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция