Две шайбы и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Чикаго»

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сент-Луису».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев по шайбе забросили Рихард Паник и Райан Хартман, а у гостей отличились Кевин Шаттенкирк, Пол Штястны и Скотт Апшолл, а Владимир Тарасенко оформил дубль.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 23 минуты, нанес два броска, окончив матч с показателем полезности «минус два». Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отыграл 24 минуты, нанес два броска, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 20 минут, нанес пять бросков, два из которых оказались голевыми, отдал результативный пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Российский нападающий гостей Наиль Якупов отыграл 11 минут, нанес один бросок, завершив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 15 октября в 03:00 (мск) в гостях сыграет против «Нэшвилла», а «Сент-Луис» 14 октября в 03:00 (мск) примет «Миннесоту».