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Наталья Антюх: Верю, что скоро для российских легкоатлетов все наладится

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Антюх верит, что скоро российских легкоатлетов амнистируют.

- Пока ничего не обещают. Конечно, мы рассчитываем, что все наладится. Не может быть безнадеги. Должны как-то решить этот вопрос. В России никаких соревнований не планируется. Даже про «Русскую зиму» не слышно. Мы просто тренируемся. Когда были международные коммерческие старты, у нас была возможность еще что-то получить помимо зарплаты от города и федерации.

Мотивация на тренировках, конечно, теряется, но к летнему сезону мы готовились с надеждой: а вдруг нас пустят на Олимпиаду? Надежда умерла 17 июня. Тогда первый раз сказали, что мы никуда не едем. Через три дня должен был начаться чемпионат России в Чебоксарах. Но у меня внутри все говорило, что ничего хорошего уже не будет. Интуиция меня не подвела, - цитирует Антюх «Спорт день за днем». 

Напомним, что из-за допингового скандала сборная России по легкой атлетике пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Только прыгунья Дарья Клишина была допущена до соревнований, потому что тренируется в США.  

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