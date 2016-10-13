Ари: Если бы Черчесов позвал в сборную, принял бы предложение

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о желании получить российский паспорт.

- После того как Фабио Капелло покинул пост главного тренера сборной России, это стало намного сложнее. При итальянском специалисте мы начали процесс получения российского гражданства, подписали кое-какие документы, но потом этот процесс застопорился. Если бы Черчесов позвал в команду, конечно, принял бы предложение.

Я планирую играть до 40 лет, так что пока рано думать об этом. Но я бы с удовольствием играл в «Краснодаре» еще на протяжении долгих лет. Более того, после окончания карьеры я не исключаю варианта, что останусь в Краснодаре. Россия - мой второй дом, - цитируют Ари «Известия».

Напомним, что бразильцы Марио Фернанднс (ЦСКА) и Гилерме («Локомотив») уже получили российское гражданство и могут выступать за сборную России. Ари играет за «Краснодар» с 2013 года, до этого футболист был в «Спартаке». В России он проживает с 2010 года.