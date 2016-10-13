Дмитрий Кириченко: «Спартак» достаточно хорошо знает нас, а мы - его, вряд ли кто-то удиви

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в преддверии матча со «Спартаком» поделился своими ожиданиями.

- Могу сказать, что «Спартак» играет достаточно неплохо. С «Зенитом» получился зрелищный матч, а «Уфе» «Спартак» точно не должен был проигрывать. Со «Спартаком» на его поле всегда тяжело играть, команда действует агрессивно. Ждем непростую и интересную встречу. У «Спартака» очень квалифицированный состав. «Спартак» достаточно хорошо знает нас, а мы – его, вряд ли кто-то удивит, - цитирует Кириченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч «Спартак» - Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.