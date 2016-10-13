Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Оттава5 : 4 ОТТоронто
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Чикаго2 : 5Сент-Луис
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ари раскрыл причину ухода из «Спартака»

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Ари вспомнил о времени, проведенном в московском «Спартаке».

- «Спартак» сделал мне улучшенное предложение лишь тогда, когда я уже приехал на переговоры с «Краснодаром». Но мы не смогли прийти к соглашению в вопросе с подъемными — я был в статусе свободного агента и мог присоединиться к любому клубу без каких-либо выплат. Было очень много разговоров о том, что я ушел якобы из-за разногласий с Карпиным или из-за конфликта с руководством команды. Но все это не так. Единственная причина, по которой я покинул «Спартак», - нежелание клуба выплачивать мне подписной бонус. В «Краснодаре» мне предложили лучшие условия, и я поставил подпись под договором. 

Почему не праздную голы в ворота «Спартака»? Даже когда сделал хет-трик, все равно не праздновал. Я провел много лет в «Спартаке» и не могу не проявлять уважения к его прекрасным болельщикам. Я очень уважаю как эту команду, так и ее фанатов, - цитируют Ари «Известия».

Напомним, что Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 годы, провел за красно-белых 89 матчей и забил 21 мяч. С 2013 года бразильский футболист играет за «Краснодар». В текущем сезоне провел за «быков» семь матчей в РФПЛ и забил три мяча. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Кириченко: «Спартак» достаточно хорошо знает нас, а мы - его, вряд ли кто-то удивиТренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в преддверии матча со «Спартаком» поделился своими ожиданиями.Ари: Если бы Черчесов позвал в сборную, принял бы предложениеНападающий «Краснодара» Ари рассказал о желании получить российский паспорт.Агент: У Девича есть конкретные предложения от клубов Ближнего ВостокаФутбольный агент Владимир Ничипорук сообщил, что его клиент Марко Девич может покинуть казанский «Рубин» и продолжить карьеру в одном из клубов Азии.ФИФА расширила санкции против Романа ЕременкоДисциплинарный комитет ФИФА принял решение расширить дисциплинарные санкции, наложенные на полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.Мусса Думбия, перенесший приступ эпилепсии, вернулся в расположение «Ростова»Форвард «Ростова» Мусса Думбия проходит медицинское обследование в расположении клуба.Ивелин Попов: Матч с «Ростовом» будет очень сложным, но нужно выигрыватьПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура чемпионата России против «Ростова».Маурисио на один день стал таксистом в рамках благотворительного проектаПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио стал участником благотворительного проекта петербургского клуба и «Русфонда».«Зенит» пригласил TNS для определения стоимости билетов на новый стадион«Зенит» привлек компанию TNS для определения цен билетов и абонементов на новом стадионе на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».Таски зимой может перейти в «Трабзонспор»Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре».Максим Боков: Агенты обязуются превратить жизнь футболиста в шоколад, но чаще получается наоборотБывший защитник ЦСКА, тренер академии клуба рассказал о проблемах взаимоотношений молодых игроков и агентов. Он посетовал, что деятельность агентов часто идет во вред футболистам.Богдан Бутко: С «Уфой» у нас была схватка за выживание, но я рад за ЗинченкоБывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о противостоянии с «Уфой» в чемпионате России. Он отметил, что не ожидал перехода полузащитника уфимцев Александра Зинченко в «Манчестер Сити».Алексей Николаев: Приглашение иностранных судей не пойдет нам на пользуИсполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев высказался о возможном приглашения узбекского арбитра Равшана Ирматова на матч между «Спартаком» и ЦСКА.Андрей Тихонов: Симонян отдал всю жизнь футболу, это вызывает огромное уважениеБывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поздравил с юбилеем другого знаменитого игрока красно-белых Никиту Симоняна. Напомним, что Симоняну исполнилось 90 лет.Промес может не сыграть в матче с «Ростовом» из-за травмыПолузащитник «Спартака» Квинси Промес, возможно не сыграет в матче чемпионата России против «Ростова». Игрок получил травму в расположении сборной Голландии.Максим Боков: Садырин на холмике выложил ветками надпись: «Ну что, тяжело, уроды?»Бывший защитник ЦСКА, тренер академии клуба поделился воспоминаниями о совместной работе с Павлом Садыриным, который был главным тренером московских армейцев.Никита Симонян: Не представлял, как можно покинуть «Спартак»Никита Симонян: Не представлял, как можно покинуть «Спартак»Легендарному спартаковцу, вице-президенту РФС Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!Без десяти лет – футбольный век! Сергей Микулик – о Никите СимонянеБез десяти лет – футбольный век! Сергей Микулик – о Никите СимонянеОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о скромном и работящем юбиляре.Богдан Бутко: У Пеева и Гаджиева все пошло наперекосяк после поражения от «Зенита»Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о времени, проведенном в Перми. Он также рассказал о конфликте Георги Пеева и Гаджи Гаджиева.Андрей Бутенко: Судейство Иванова? А как быть с арбитром, который допустил грубую ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов?Член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко дал оценку работе Сергея Иванова на матче «Зенит» – «Спартак».Андрей Бутенко: В чемпионате Англии арбитры ошибаются чаще, чем в РФПЛАндрей Бутенко: В чемпионате Англии арбитры ошибаются чаще, чем в РФПЛЧлен судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко обсудил с корреспондентом «Советского Спорта» судейство в чемпионате России.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ари
Аривсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение