Ари раскрыл причину ухода из «Спартака»

Нападающий «Краснодара» Ари вспомнил о времени, проведенном в московском «Спартаке».

- «Спартак» сделал мне улучшенное предложение лишь тогда, когда я уже приехал на переговоры с «Краснодаром». Но мы не смогли прийти к соглашению в вопросе с подъемными — я был в статусе свободного агента и мог присоединиться к любому клубу без каких-либо выплат. Было очень много разговоров о том, что я ушел якобы из-за разногласий с Карпиным или из-за конфликта с руководством команды. Но все это не так. Единственная причина, по которой я покинул «Спартак», - нежелание клуба выплачивать мне подписной бонус. В «Краснодаре» мне предложили лучшие условия, и я поставил подпись под договором.

Почему не праздную голы в ворота «Спартака»? Даже когда сделал хет-трик, все равно не праздновал. Я провел много лет в «Спартаке» и не могу не проявлять уважения к его прекрасным болельщикам. Я очень уважаю как эту команду, так и ее фанатов, - цитируют Ари «Известия».

Напомним, что Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 годы, провел за красно-белых 89 матчей и забил 21 мяч. С 2013 года бразильский футболист играет за «Краснодар». В текущем сезоне провел за «быков» семь матчей в РФПЛ и забил три мяча.