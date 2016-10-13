Андрей Рябинский: Срыв боя Поветкин - Стиверн? Все возможно, к сожалению

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может быть сорван.



Рябинский выиграл торги на право проведения боя. Планируется, что поединок пройдет 17 декабря в Екатеринбурге.

- Мы только начали переговоры, но мы понимаем, что будет непросто. Мы надеемся, что договоримся, и все будет хорошо. Срыв боя? Все возможно, к сожалению. Как вы знаете, это нестабильная история. Но мы будем стараться, чтобы такого не было. Они же хотят получить деньги, - сказал Рябинский «Р-Спорт».

Напомним, обладатель чемпионского пояса WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в июле победил соотечественника Криса Арреолу в четвертой добровольной защите титула. Уайлдер в этом бою порвал бицепс правой руки, после чего перенес две операции.

WBC объявил, что Уайлдер, вероятно, не сможет боксировать до 2017 года. Таким образом, Поветкин и Стиверн разыграют между собой звание временного чемпиона.

3 декабря в Москве чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев сразится с молодым соотечественником Муратом Гассиевым.