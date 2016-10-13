Лебзяк получит премию за выступление сборной России по боксу на ОИ-2016

Президент Федерации бокса России (ФБР) Борис Иванюженков сообщил, что бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк получит премию за выступление команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

- Лебзяк завершил работу в сборной, но он получит премию за выступление команды на Олимпиаде. Все довольны. Конечно, мы могли выступить и лучше. Завершение работы в сборной? Со мной это не в первый раз, поэтому я спокоен, в боксе останусь в любом случае, - сказал Иванюженков.

Напомним, в минувшую пятницу в отставку без объяснения причин были отправлены директор Федерации бокса России Евгений Судаков, главный тренер сборной страны Александр Лебзяк и его помощники. Новым наставником команды должен стать Олег Меньшиков, ранее работавший с юниорской сборной.

Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.