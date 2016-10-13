Родина не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Тяньцзине
Россиянка Евгения Родина проиграла польской теннисистке Агнешке Радванcкой в матче второго круга турнира в Тяньцзине.
Встреча завершилась в двух сетах с одинаковым счетом 6:1 в пользу представительницы Польши. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.
В четвертьфинале Радванска встретится с победительницей пары Чан Кай-Чэнь (Тайвань) - Пэн Шуай (Китай).
Тяньцзин, Китай
Призовой фонд - 426, 750 $
Покрытие - хард
Второй круг
Женщины
Евгения Родина (Россия) - Агнешка Радванска (Польша) - 1:6, 1:6
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