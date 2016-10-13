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Андрей Ватутин: ЦСКА на одной игре Евролиги в «Мегаспорте» может заработать 10 млн рублей

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, сколько клуб может заработать за проведение одной игры Евролиги в «Мегаспорте». 

- Аренда «Мегаспорта» на один матч обходится ЦСКА в 1,166 миллиона рублей, но помимо аренды мы платим за охрану – 200 тысяч рублей, оплачиваем работу стюардов - 295 тысяч рублей, звук и свет стоят еще 660 тысяч, экраны и табло – еще 446 тысяч. То есть, суммарно затраты на один матч составляют 2,8 миллиона рублей. Максимально на одной игре мы можем заработать до 10 миллионов рублей, - сказал Ватутин в интерью «Р-Спорт».

Добавим, что ЦСКА проводит домашние матчи Единой лиги ВТБ в универсальном спортивном комплексе ЦСКА, матчи Евролиги – в «Мегаспорте». 

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