Андрей Ватутин: ЦСКА на одной игре Евролиги в «Мегаспорте» может заработать 10 млн рублей

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, сколько клуб может заработать за проведение одной игры Евролиги в «Мегаспорте».

- Аренда «Мегаспорта» на один матч обходится ЦСКА в 1,166 миллиона рублей, но помимо аренды мы платим за охрану – 200 тысяч рублей, оплачиваем работу стюардов - 295 тысяч рублей, звук и свет стоят еще 660 тысяч, экраны и табло – еще 446 тысяч. То есть, суммарно затраты на один матч составляют 2,8 миллиона рублей. Максимально на одной игре мы можем заработать до 10 миллионов рублей, - сказал Ватутин в интерью «Р-Спорт».

Добавим, что ЦСКА проводит домашние матчи Единой лиги ВТБ в универсальном спортивном комплексе ЦСКА, матчи Евролиги – в «Мегаспорте».