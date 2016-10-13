Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Оттава5 : 4 ОТТоронто
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Чикаго2 : 5Сент-Луис
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Георгий Тигиев: По итогам сезона хотим занять место в первой восьмерке

Елена Корсунская
Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев рассказал о целях команды на сезон.

- Перед началом сезона все в команде мыслили положительно: и тренерский штаб, и игроки, у нас подобрался неплохой коллектив. Я думаю, что по итогам сезона для нас вполне возможно зацепиться за первую восьмерку, почему бы и нет? Конкретной задачи перед нами не ставили, но как минимум мы не должны повторить прошлогодней ситуации, когда боролись за выживание. Все в команде понимают, что нужно стремиться занимать место в таблице как можно выше.

За счет самоотдачи и желания, за счет того, что в команду пришли новые квалифицированные игроки и тренер. Павел Врба – первый иностранный наставник в моей карьере, и при нем дисциплина стала пожестче. Если раньше в столовую мы ходили по четыре человека, то теперь – всей командой. В раздевалке теперь нельзя доставать телефон, даже после тренировки для этого нужно выходить из нее. Вроде бы мелочи, но все это идет на пользу, - цитирует Тигиева «Евро-Футбол.Ру». 

Напомним, что после девяти туров «Анжи» занимает восьмое место, в активе команды 12 очков. В следующем туре махачкалинцы сыграют дома с «Тереком» 17 октября в 19:30 мск. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Каряка: Селихов приступил к тренировкам в общей группеСтарший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал о самочувствии вратаря Александра Селихова в преддверии матча с «Локомотивом» в 10-м туре РФПЛ.Олег Василенко: В Европе достаточно команд уровня «Зенита»Известный российский специалист Олег Василенко высказал свое мнение по поводу того, зачем в «Зенит» был приглашен румынский специалист Мирча Луческу.Ари раскрыл причину ухода из «Спартака»Нападающий «Краснодара» Ари вспомнил о времени, проведенном в московском «Спартаке».Дмитрий Кириченко: «Спартак» достаточно хорошо знает нас, а мы - его, вряд ли кто-то удивиТренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в преддверии матча со «Спартаком» поделился своими ожиданиями.Ари: Если бы Черчесов позвал в сборную, принял бы предложениеНападающий «Краснодара» Ари рассказал о желании получить российский паспорт.Агент: У Девича есть конкретные предложения от клубов Ближнего ВостокаФутбольный агент Владимир Ничипорук сообщил, что его клиент Марко Девич может покинуть казанский «Рубин» и продолжить карьеру в одном из клубов Азии.ФИФА расширила санкции против Романа ЕременкоДисциплинарный комитет ФИФА принял решение расширить дисциплинарные санкции, наложенные на полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.Мусса Думбия, перенесший приступ эпилепсии, вернулся в расположение «Ростова»Форвард «Ростова» Мусса Думбия проходит медицинское обследование в расположении клуба.Ивелин Попов: Матч с «Ростовом» будет очень сложным, но нужно выигрыватьПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура чемпионата России против «Ростова».Маурисио на один день стал таксистом в рамках благотворительного проектаПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио стал участником благотворительного проекта петербургского клуба и «Русфонда».«Зенит» пригласил TNS для определения стоимости билетов на новый стадион«Зенит» привлек компанию TNS для определения цен билетов и абонементов на новом стадионе на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».Таски зимой может перейти в «Трабзонспор»Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре».Максим Боков: Агенты обязуются превратить жизнь футболиста в шоколад, но чаще получается наоборотБывший защитник ЦСКА, тренер академии клуба рассказал о проблемах взаимоотношений молодых игроков и агентов. Он посетовал, что деятельность агентов часто идет во вред футболистам.Богдан Бутко: С «Уфой» у нас была схватка за выживание, но я рад за ЗинченкоБывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о противостоянии с «Уфой» в чемпионате России. Он отметил, что не ожидал перехода полузащитника уфимцев Александра Зинченко в «Манчестер Сити».Алексей Николаев: Приглашение иностранных судей не пойдет нам на пользуИсполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев высказался о возможном приглашения узбекского арбитра Равшана Ирматова на матч между «Спартаком» и ЦСКА.Андрей Тихонов: Симонян отдал всю жизнь футболу, это вызывает огромное уважениеБывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поздравил с юбилеем другого знаменитого игрока красно-белых Никиту Симоняна. Напомним, что Симоняну исполнилось 90 лет.Промес может не сыграть в матче с «Ростовом» из-за травмыПолузащитник «Спартака» Квинси Промес, возможно не сыграет в матче чемпионата России против «Ростова». Игрок получил травму в расположении сборной Голландии.Максим Боков: Садырин на холмике выложил ветками надпись: «Ну что, тяжело, уроды?»Бывший защитник ЦСКА, тренер академии клуба поделился воспоминаниями о совместной работе с Павлом Садыриным, который был главным тренером московских армейцев.Никита Симонян: Не представлял, как можно покинуть «Спартак»Никита Симонян: Не представлял, как можно покинуть «Спартак»Легендарному спартаковцу, вице-президенту РФС Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!Богдан Бутко: У Пеева и Гаджиева все пошло наперекосяк после поражения от «Зенита»Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о времени, проведенном в Перми. Он также рассказал о конфликте Георги Пеева и Гаджи Гаджиева.

Анжи
Анжикалендарьстатистика
Георгий Тигиев
Георгий Тигиеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение