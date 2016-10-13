Георгий Тигиев: По итогам сезона хотим занять место в первой восьмерке

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев рассказал о целях команды на сезон.

- Перед началом сезона все в команде мыслили положительно: и тренерский штаб, и игроки, у нас подобрался неплохой коллектив. Я думаю, что по итогам сезона для нас вполне возможно зацепиться за первую восьмерку, почему бы и нет? Конкретной задачи перед нами не ставили, но как минимум мы не должны повторить прошлогодней ситуации, когда боролись за выживание. Все в команде понимают, что нужно стремиться занимать место в таблице как можно выше.

За счет самоотдачи и желания, за счет того, что в команду пришли новые квалифицированные игроки и тренер. Павел Врба – первый иностранный наставник в моей карьере, и при нем дисциплина стала пожестче. Если раньше в столовую мы ходили по четыре человека, то теперь – всей командой. В раздевалке теперь нельзя доставать телефон, даже после тренировки для этого нужно выходить из нее. Вроде бы мелочи, но все это идет на пользу, - цитирует Тигиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что после девяти туров «Анжи» занимает восьмое место, в активе команды 12 очков. В следующем туре махачкалинцы сыграют дома с «Тереком» 17 октября в 19:30 мск.



