Стал известен календарь ЧМ-2017

Чемпионат мира в группе «А» пройдёт с 29 января по 5 февраля 2017 года в шведском городе Сандвикен.

Восемь сильнейших команд будут разбиты на две подгруппы. В подгруппе А собраны сильнейшие команды планеты: Россия, Швеция, Финляндия и Казахстан. В подгруппе Б играют сборные Норвегии, Белоруссии, США и дебютант команда Германии. После круговых турниров в подгруппах команды играют матчи плей-офф начиная с ¼ финала. Полуфиналы, матч за бронзовые награды и финал состоятся 4 и 5 февраля.

подгруппа «А»

1.Россия

2.Швеция

3.Финляндия

4.Казахстан

подгруппа «Б»

1.Норвегия

2.Белоруссия

3.США

4.Германия

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

29 января

1. 17:00 Швеция — Финляндия

30 января

2. 15:00 США — Белоруссия

3. 18:00 Германия — Норвегия

4. 21:00 Казахстан — Россия

31 января

5. 12:00 Белоруссия — Германия

6. 15:00 Норвегия — США

7. 18:00 Россия — Финляндия

8. 21:00 Швеция — Казахстан

1 февраля

9. 12:00 Белоруссия — Норвегия

10. 15:00 Германия — США

11. 18:00 Казахстан — Финляндия

12. 21:00 Россия — Швеция

2 февраля — ¼ финала

13. 12:00 A3-B2

14. 15:00 A4-B1

15. 18:00 A2-B3

16. 21:00 A1-B4

4 февраля

17. 12:00 Матч за 7−8-е места

18. 15:00 Матч за 5−6-е места

Время полуфинальных матчей будет определено позднее в интересах ТВ.

5 февраля

19. 14:00 Матч за 3-е место

20. 18:00 Финал