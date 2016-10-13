Стал известен календарь ЧМ-2017
Чемпионат мира в группе «А» пройдёт с 29 января по 5 февраля 2017 года в шведском городе Сандвикен.
Восемь сильнейших команд будут разбиты на две подгруппы. В подгруппе А собраны сильнейшие команды планеты: Россия, Швеция, Финляндия и Казахстан. В подгруппе Б играют сборные Норвегии, Белоруссии, США и дебютант команда Германии. После круговых турниров в подгруппах команды играют матчи плей-офф начиная с ¼ финала. Полуфиналы, матч за бронзовые награды и финал состоятся 4 и 5 февраля.
1.Россия
2.Швеция
3.Финляндия
4.Казахстан
подгруппа «Б»
1.Норвегия
2.Белоруссия
3.США
4.Германия
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
29 января
1. 17:00 Швеция — Финляндия
30 января
2. 15:00 США — Белоруссия
3. 18:00 Германия — Норвегия
4. 21:00 Казахстан — Россия
31 января
5. 12:00 Белоруссия — Германия
6. 15:00 Норвегия — США
7. 18:00 Россия — Финляндия
8. 21:00 Швеция — Казахстан
1 февраля
9. 12:00 Белоруссия — Норвегия
10. 15:00 Германия — США
11. 18:00 Казахстан — Финляндия
12. 21:00 Россия — Швеция
2 февраля — ¼ финала
13. 12:00 A3-B2
14. 15:00 A4-B1
15. 18:00 A2-B3
16. 21:00 A1-B4
4 февраля
17. 12:00 Матч за 7−8-е места
18. 15:00 Матч за 5−6-е места
Время полуфинальных матчей будет определено позднее в интересах ТВ.
5 февраля
19. 14:00 Матч за 3-е место
20. 18:00 Финал