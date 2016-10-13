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Джанфранко Дзола: Преимущество «Челси» в том, что команда не играет в Лиге чемпионов

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший форвард «Челси» Джанфранко Дзола считает, что «синие» под руководством итальянца Антонио Конте смогут побороться за победу в премьер-лиге.

«Преимущество «Челси» в том, что команда не играет в Лиге чемпионов. Все, очевидно, будет зависеть от того, насколько быстро игроки перестроятся на новую систему и привыкнут к ней. Но у меня есть уверенность по этому поводу.

Знаю, что Конте много работает. Думаю, клуб сможет извлечь максимум из этого. Я настроен позитивно.

Начало сезона получилось очень хорошим, потом произошел небольшой спад. Но сейчас все идет к тому, что они снова прибавляют. Это нормально, таков процесс работы. Я вижу в команде потенциал становиться сильнее и сильнее», – приводит Goal.com слова Дзолы.

Напомним, в семи матчах «Челси» набрал 13 очков и занимает седьмое место в премьер-лиге, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на пять очков.

В восьмом туре 15 октября «Челси» примет «Лестер» на «Стэмфорд Бридж». Начало матча – 14:30 (мск).

Матч

Челси - Лестер Сити

Место и дата

15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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