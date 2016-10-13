Джанфранко Дзола: Преимущество «Челси» в том, что команда не играет в Лиге чемпионов
Бывший форвард «Челси»
Джанфранко Дзола считает, что «синие» под руководством итальянца Антонио Конте
смогут побороться за победу в премьер-лиге.
«Преимущество «Челси» в том, что команда не играет в Лиге
чемпионов. Все, очевидно, будет зависеть от того, насколько быстро игроки
перестроятся на новую систему и привыкнут к ней. Но у меня есть уверенность по
этому поводу.
Знаю, что Конте много работает. Думаю, клуб сможет извлечь максимум из этого. Я настроен позитивно.
Начало сезона получилось очень хорошим, потом произошел небольшой спад. Но сейчас все идет к тому, что они снова прибавляют. Это нормально, таков процесс работы. Я вижу в команде потенциал становиться сильнее и сильнее», – приводит Goal.com слова Дзолы.
Напомним, в семи матчах «Челси» набрал 13 очков и занимает седьмое место в премьер-лиге, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на пять очков.
В восьмом туре 15 октября «Челси» примет «Лестер» на «Стэмфорд Бридж». Начало матча – 14:30 (мск).
Матч
Место и дата
15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция