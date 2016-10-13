Иванушкин не полетел в Сандвикен

Московское «Динамо» последним из российского квартета отправилось в Швецию для участия в розыгрыше Кубка мира-2016.

С командой не полетел один из лучших бомбардиров в истории отечественного хоккея Евгений Иванушкин. Казанские СМИ сообщают, что он вернулся в «Динамо-Казань». Напомним, что Иванушкин в первом этапе Кубка России выступал за московский клуб и помог москвичам выйти в полуфинал турнира.

В Кубке мира динамовцы стартуют последними из российских клубов. 13 октября их ждет заключительный матч первого игрового дня против «Эдсбюна». Матч начнется 22.30 по местному времени. В группе А москвичи также сыграют с «Вестеросом» и «Брубергом».