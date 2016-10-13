Олег Василенко: В Европе достаточно команд уровня «Зенита»

Известный российский специалист Олег Василенко высказал свое мнение по поводу того, зачем в «Зенит» был приглашен румынский специалист Мирча Луческу.

- «Зенит» - это сильный современный клуб, который прогрессирует, что вполне естественно при таком бюджетом и таких футболистах. Команда постоянно борется за самые высокие места в премьер-лиге, регулярно участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но уровень игры в Европе совершенно отличается, там совершенно другой ритм и накал, чем в России, там все команды привыкли играть на полную катушку постоянно. В Европе команд уровня «Зенита» достаточно.

Луческу приглашали, чтобы он дал команде импульс, чтобы привнес в игру питерцев что-то новое. И, конечно, чтобы помог «Зениту» выиграть чемпионат и Лигу Европы. Луческу долгое время работал на Украине, поэтому в Петербурге у него меньше проблем с адаптацией, чем у Виллаша-Боаша, но на данный момент футболисты продолжают вникать в требования нового тренера, - цитирует Василенко «Евро-Футбол.Ру».

После девяти туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, имея в своем активе 19 очков. В этом сезоне клуб играет в Лиге Европы. После двух туров подопечные Мирчи Луческу набрали шесть очков и возглавляют группу D.