«Барселона» рассматривает Канселу, Срну и Лихтштайнера на замену Видалю

«Барселона» подыскивает варианты усиления позиции правого защитника в связи с вероятным уходом из клуба Алеиша Видаля.

По информации Goal.com, каталонский клуб рассматривает трех кандидатов: Штефана Лихтштайнера («Ювентус»), Дарио Срну («Шахтер») и Жоау Канселу («Валенсия»). Что немаловажно – все трое могут быть заявлены в Лигу чемпионов уже в этом сезоне.

Видаль перешел в «Барселону» в 2015 году из «Севильи». В клубе видели в нем основного правого защитника на долгие годы. Но игра испанца не впечатлила главного тренера Луиса Энрике. В прошлом сезоне Видаль провел лишь девять матчей в примере, а первым номером на этой позиции стал Серджи Роберто.

Теперь Видаль ведет переговоры с руководством о разрыве контракта, а клуб ищет ему замену.

На 33-летнего Лихтштайнера и 34-летнего Срну «Барселона» вряд ли сможет рассчитывать в долгосрочной перспективе, тогда как 22-летний чемпион Европы Канселу способен закрыть позицию на несколько лет вперед. Отметим, что в контракте португальца с «Валенсией» прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.