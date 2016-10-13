Андрей Каряка: Селихов приступил к тренировкам в общей группе

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал о самочувствии вратаря Александра Селихова в преддверии матча с «Локомотивом» в 10-м туре РФПЛ.

- Селихов возвращается в общую группу. Правда, возможно, какое-то время будет работать с некоторыми ограничениями.

Специалисты едины во мнении, что «Локомотив» занимает не свое место в турнирной таблице. В команде действительно собраны сильные футболисты во всех линиях, много игроков сборных. Кто кому сумеет навязать свою игру, вот что будет важно. Чей прессинг окажется более эффективным, чьи скорости будут более высокими. Думаю, нас ждет весьма непростая и очень интересная игра, - цитирует Каряку официальный сайт «Амкара».

Напомним, что Селихов получил поврежение голеностопа и занимался по индивидуальной программе. Матч «Амкар» - «Локомотив» состоится 15 октября в Перми.



