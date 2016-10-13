Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Оттава5 : 4 ОТТоронто
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Чикаго2 : 5Сент-Луис
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

МИД РФ: Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпиаду лицемерное и отвратительное

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сообщил, что Министерство иностранных дел России считает лицемерным и отвратительным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить до Паралимпиады-2016 российских спортсменов.

- Двойные стандарты, а это именно так, мы все с вами видели, - когда одним спортсменам можно принимать запрещенные препараты, а другим нельзя. Это кардинально подрывает все основы взаимодействия в этих областях. Мы считаем недопустимым делать спорт заложником политических амбиций. Мы расцениваем как лицемерное и с моральной точки зрения отвратительное решение CAS в отношении российских паралимпийцев. Это нарушает не только права наших паралимпийцев, но также права, закрепленные в конвенции инвалидов, и принципы олимпийского движения, - сказал Долгов. 

Напомним, что сборная России была исключена из числа участников летней Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).  Такое решение было принято в связи с данным доклада Ричарда Макларена, где было указано, что допинг употребляли многие российские паралимпийцы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Филип Крэйвен: МПК хочет вернуть дружеские отношения с РоссиейПрезидент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен сообщил, что МПК заинтересован в возобновлении дружеских отношений с Россией.Вопрос участия россиян на Паралимпиаде-2018 обсудят на Олимпийском саммите в ЛозаннеПрезидент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен сообщил, что вопрос участия сборной России на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане будет поднят на Олимпийском саммите, который состоится сегодня в Лозанне.Джефф Монсон: Отстранение российских паралимпийцев – чудовищная ошибкаИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон выразил свое мнение об отстраненни российских паралимпийцев от Паралимпиады в Рио.Тренер Ирина Громова: Россия может не успеть подать заявку на Паралимпиду-2018Участие сборной России в зимней Паралимпиад-2018 в Пхенчане (Южная Корея) находится под вопросом. Об этом заявила российский тренер Ирина Громова.Пронес флаг – получи квартиру!Пронес флаг – получи квартиру!Как Фомочкин передал нашим паралимпийцам российский флаг, который он пронес на открытии Паралимпиады, а взамен получил… квартиру в Москве.Белорусу Фомочкину, пронесшему флаг России на открытии Паралимпиады, вручили сертификат на квартируБелорусский спортивный функционер Андрей Фомочкин, пронесший флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, получил сертификат на квартиру от бизнесмена Сергея Шмакова. Об этом сообщает телеканал «360».Андрей Фомочкин: Ничего не знаю про квартиру, которую мне хотят подаритьПредставитель Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, признался, что ничего не знает о подаренной ему квартире в Москве.ПКР готов прекратить судебные разбирательства с Международным паралимпийским комитетомВице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин рассказал, что руководство организации может приостановить судебные разбирательства с Международным Паралимпийским комитетом по вопросу о лишении членства в международной организации и отстранении россиян от всех соревнований.Мария Захарова: Белорусу, который пронес флаг России на открытии Паралимпиады, подарили квартиру в МосквеСотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который вынес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и впоследствии был лишен аккредитации, получит квартиру в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Виталий Мутко: В следующем году можем провести свою ПаралимпиадуМинистр спорта России Виталий Мутко заявил, что в 2017 году в России могут пройти альтернативные Паралимпийские игры с участием российских и иностранных спортсменов.Дмитрий Песков: Президент России примет сегодня паралимпийскую сборнуюПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о не допуске российских спортсменов до Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.Мутко вручил российским паралимпийцам государственные наградыМинистр спорта РФ Виталий Мутко наградил российских паралимпийцев государственными знаками отличия за высокие достижения на международных соревнованиях.Иранский паралимпиец скончался во время велогонки в РиоНа летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) произошла трагедия. Скончался иранский велогонщик Бахман Голбарнежад.Мужская сборная Украины по футболу выиграла ПИ-2016Мужская сборная Украины по футболу 7x7 завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Экс-пилот «Формулы-1», потерявший в аварии обе ноги, в четвертый раз выиграл ПаралимпиадуБывший пилот «Формулы-1» итальянец Алессандро Дзанарди выиграл свое четвертое золото в шоссейных велогонках на Паралимпийских играх.Экс-пилот Формулы-1 Дзанарди завоевал третье паралимпийское золотоВ Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжается летняя Паралимпиада. Золотую медаль завоевал экс-пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди.Белорус Праневич завоевал золото Паралимпиады-2016 в фехтованииБелорусский шпажист Андрей Праневич завоевал золотую медаль в фехтовании на колясках на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Сенсация! Четыре паралимпийца в Рио обогнали… победителя ОлимпиадыСенсация! Четыре паралимпийца в Рио обогнали… победителя ОлимпиадыФеноменальный результат на Паралимпийских играх-2016, заставляющий задуматься о масштабной реорганизации Игр.Джефф Монсон: США и Канада являются двумя странами, где спортсмены употребляют допинг больше всегоБоец смешанного стиля Джефф Монсон из США прокомментировал отстранение сборной России от Паралимпийских Игр в Рио-де-Жанейро.Четыре паралимпийца пробежали дистанцию 1500 м быстрее олимпийского чемпиона РиоЧетыре паралимпийских легкоатлета с нарушениями зрения пробежали дистанцию 1500 метров быстрее действующего олимпийского чемпиона Рио американца Мэттью Центровица.