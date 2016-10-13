МИД РФ: Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпиаду лицемерное и отвратительное

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сообщил, что Министерство иностранных дел России считает лицемерным и отвратительным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить до Паралимпиады-2016 российских спортсменов.

- Двойные стандарты, а это именно так, мы все с вами видели, - когда одним спортсменам можно принимать запрещенные препараты, а другим нельзя. Это кардинально подрывает все основы взаимодействия в этих областях. Мы считаем недопустимым делать спорт заложником политических амбиций. Мы расцениваем как лицемерное и с моральной точки зрения отвратительное решение CAS в отношении российских паралимпийцев. Это нарушает не только права наших паралимпийцев, но также права, закрепленные в конвенции инвалидов, и принципы олимпийского движения, - сказал Долгов.

Напомним, что сборная России была исключена из числа участников летней Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Такое решение было принято в связи с данным доклада Ричарда Макларена, где было указано, что допинг употребляли многие российские паралимпийцы.