Полиция: Нападение на дочь Емельяненко не связано с конфликтом бойца с Кадыровым

В полиции не связывают нападение на 16-летнюю дочь Федора Емельяненко с конфликтом известного бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил источник «Московскому комсомольцу».

«Следователи рассматривают несколько версий случившегося, однако основные из них не связаны с конфликтом Емельяненко и Кадырова... Следствие полагает, что нападение могло быть совершено на бытовой почве... Девочка в настоящее время находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы», - сообщил источник.

Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.