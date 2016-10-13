Никита Кучеров: Краткосрочный контракт подходит мне лучше всего
Форвард «Тампы-Бэй»
Никита Кучеров прокомментировал подписание трехлетнего контракта с «молниями».
«Я рад, что ситуация с контрактом разрешилась, и счастлив
вновь оказаться с партнерами по команде, – приводит слова Кучерова официальный
сайт НХЛ. – Тяжело сидеть дома и смотреть, как ребята занимаются в
тренировочном лагере.
Не хотел бы вдаваться в детали. Я подумал, что краткосрочный контракт подходит мне лучше всего, учитывая сложившуюся ситуацию.
Я хотел, чтобы сделка была заключена, старался сохранять позитивный настрой и позволил агентам самим со всем разобраться. Я всегда верил в лучшее».
Напомним, среднегодовая зарплата Кучерова по новому контракту составит 4,766 миллиона долларов.
На первой тренировке после подписания контракта 23-летний российский нападающий занимался в звене с Тайлером Джонсоном и Алексом Киллорном.
«Тампа-Бэй» откроет сезон в четверг домашним матчем с «Детройтом».
Матч
Место и дата
14 октября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция