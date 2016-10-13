Никита Кучеров: Краткосрочный контракт подходит мне лучше всего

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал подписание трехлетнего контракта с «молниями».

«Я рад, что ситуация с контрактом разрешилась, и счастлив вновь оказаться с партнерами по команде, – приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ. – Тяжело сидеть дома и смотреть, как ребята занимаются в тренировочном лагере.

Не хотел бы вдаваться в детали. Я подумал, что краткосрочный контракт подходит мне лучше всего, учитывая сложившуюся ситуацию.

Я хотел, чтобы сделка была заключена, старался сохранять позитивный настрой и позволил агентам самим со всем разобраться. Я всегда верил в лучшее».

Напомним, среднегодовая зарплата Кучерова по новому контракту составит 4,766 миллиона долларов.

На первой тренировке после подписания контракта 23-летний российский нападающий занимался в звене с Тайлером Джонсоном и Алексом Киллорном.

«Тампа-Бэй» откроет сезон в четверг домашним матчем с «Детройтом».