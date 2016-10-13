Лоренцо Эбесилио: Семин для меня всегда был как отец

Полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио рассказал, каково ему было работать с тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

Семин спокойнее многих, но тоже мог покричать. В эти моменты все в команде осознавали, как давно Семин футболе и сколько наград выиграл — но какие бы крики ни были, после них всегда можно улыбнуться. При этом все могли сказать что угодно друг другу в лицо.

Семин знал, когда нужно быть жестким со мной, а когда меня нужно оставить в покое и дать мне время. Вообще у меня в карьере не все всегда складывалось гладко, но Семин для меня всегда был как отец.

Надеваешь перчатки, а Семин говорит: «Да не холодно же совсем! Зачем они тебе?» Я в ответ просто улыбался. Даже Семин не всегда серьезен: бывает, что и шутит.

Семин всегда такой, неважно, что за игрок с ним. Когда ты разминаешься и он подзывает тебя, ты уже должен быть готов. Он не хочет видеть, как ты напяливаешь щитки, натягиваешь гетры. Приходится как-то это предчувствовать, а возможно, надевать щитки еще до игры. У меня вот майка всегда надета, и когда меня выпускают на поле, остается только снять куртку, - цитирует Эбесилио «Матч ТВ».

Напомним, что Семин работал в «Анжи» в 2015 году. Был уволен 29 сентября после 10-го тура, когда команда занимала в турнирной таблице РФПЛ 15-е место.