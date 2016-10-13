Джон Купер: Возвращение Кучерова? Всегда хочется, чтобы форвард с лучшими в команде ногами был на льду

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался о возвращении в команду форварда Никиты Кучерова, который пропустил старт тренировочного лагеря из-за переговоров по контракту.

«Конечно, мы рады его возвращению. Он является важной частью команды, и очень приятно видеть его здесь, потому что он один из наших лучших форвардов. На старте сезона важно не терять очки. Мы не можем гарантировать, что выиграем все матчи, но в любом случае хочется, чтобы нападающий с лучшими в команде ногами был на льду.

Чем меньше посторонних мыслей, тем больше можно думать о хоккее. В прошлом году Стэмкос мог оставить все позади, однако это было нелегко. В голове все равно сидит мысль «Что дальше?», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кучеров подписал трехлетний контракт с «Тампой-Бэй» со среднегодовой зарплатой в 4,766 миллиона долларов.

Первый матч в сезоне «молнии» проведут в четверг дома с «Детройтом».