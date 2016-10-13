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Николай Заболотный: Уверен, «Зенит» приедет к «Уралу» предельно мотивированным

Игорь Сарычев
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Вратарь «Урала» Николай Заболотный поделился ожиданиями от матча десятого тура РФПЛ против «Зенита».

- Уверен, «Зенит» приедет предельно мотивированным: команда набрала хорошую форму, идет вровень с лидерами и постарается оторваться от «Спартака» и ЦСКА. Мы отдаем себе отчет в том, какой сложности поединок нас ожидает, однако полны решимости добиться победы. У нас не так много очков, поэтому каждая встреча для нас имеет колоссальное значение, - приводит слова Заболотного «Спорт день за днем».

Напомним, встреча «Урал» - «Зенит» пройдет 16 октября в Екатеринбурге и начнется в 14:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте с 19 очками, уральцы, имея в активе девять очков, расположились на десятой позиции.

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