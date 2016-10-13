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Василий Уткин: Приход Венгера - идеальный вариант для сборной Англии

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Известный комментатор, обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин считает, что тренер «Арсенала» Арсен Венгер подходит сборной Англии.

- Мне кажется, что у англичан отсутствовало решение по наставнику сборной. Ситуация подвешена. У них не было решение как по Саутгейту, так и по Эллардайсу. Я не знаю человека, который скептически не высказывался по данному вопросу. Кто знал, что Эллардайс так глупо спалится. Это болезненный вопрос. Ведь у англичан давно не было такого яркого и разнопланового поколения футболистов. Со сборной Англии невозможно работать, когда под угрозой стоит твой собственный авторитет.

Может быть, для поклонников сборной Англии чем хуже, тем лучше. Такая ситуация подталкивает на серьезные решения. Идеальным вариантом был бы приход Арсена Венгера, - цитирует Уткина «Спорт FM». 

Ранее сообщалось, что французский специалист входит в сферу интересов Футбольной ассоциации Англии. По информации местных СМИ, Венгер может возглавить национальную сборную летом 2017 года. Именно тогда истекает его контракт с «канонирами».

Отметим, что наставник занимает пост главного тренера «Арсенала» с 1996 года. Недавно он отметил двадцатилетие у руля английского клуба. За это время «пушкари» выигрывали чемпионат (3 раза), Кубок (6) и Суперкубок Англии (6).

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