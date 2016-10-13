Олимпийская чемпионка Йохауг попалась на допинге

Олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг была уличена в употреблении допинга, сообщает норвежский портал wtop.com.

Норвежская федерация лыжного спорта уже подтвердила эту информацию. В организме лыжницы обнаружено запрещенное вещество стероид - клостебол. Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. Как сообщает источник, запрещенный препарат содержался в лосьоне для загара, который дал Йохауг врач команды.

Йохауг - семикратная чемпионка мира, выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в активе лыжницы серебро и бронза Игр-2014 в Сочи.