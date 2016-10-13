Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Оттава5 : 4 ОТТоронто
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Чикаго2 : 5Сент-Луис
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олимпийская чемпионка Эннис-Хилл завершила карьеру

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  BBCКомментарии

Олимпийская чемпионка Лондона в семиборье Джессика Эннис-Хилл объявила об уходе из спорта.

После выступления на Играх в Рио-де-Жанейро, где 30-летняя британская легкоатлетка завоевала серебро, она намекнула о том, что подумывает о завершении карьеры.

«Это одно из самых трудных решений в моей жизни. Я всегда говорила, что хочу уйти на высокой ноте и ни о чем не жалеть. Но сейчас самое правильное время, чтобы завершить карьеру.

Я хочу поблагодарить мою семью и невероятную команду, которая потратила много времени на то, чтобы поддерживать меня и осуществить мои мечты», – говорится в заявлении олимпийской чемпионки.

Напомним, в Рио-де-Жанейро Эннис-Хилл проиграла 35 очков Нафиссату Тиам из Бельгии.

На чемпионатах мира Эннис-Хилл выиграла два золота (2009, 2015) и серебро (2011). Также она стала чемпионкой Европы в 2010 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Наталья Антюх: Верю, что скоро для российских легкоатлетов все наладитсяОлимпийская чемпионка 2012 года Наталья Антюх верит, что скоро российских легкоатлетов амнистируют.Эцио Гамба: Повторить результаты ОИ-2012 российским дзюдоистам помешали четыре месяца инквизицииГлавный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба рассказал, что не позволили российским дзюдоистам завоевать больше золотых медалей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Индийский борец Дутт сообщил, что откажется от медали погибшего КудуховаИндийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт сообщил, что откажется от серебряной медали лондонской Олимпиады-2012, если этой награды лишат россиянина Бесика Кудухова.В МОК не подтвердили, что погибший борец Кудухов лишен медали ОИ за допингВ Международном олимпийском комитете (МОК) не подтвердили информацию, согласно которой индийский спортсмен Йогешвар Дутт получит серебряную медаль ОИ-2012, принадлежавшую россиянину Бесику Кудухову, который погиб 29 декабря 2013 года в автокатастрофе.Чемпион ОИ в Рио Рамонов назвал «нелюдями» тех, кто намерен лишить олимпийской медали погибшего КудуховаМноголетний друг Бесика Кудухова, чемпион ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро по борьбе Сослан Рамонов прокомментировал информацию, согласно которой индийский спортсмен Йогешвар Дутт получит серебряную медаль ОИ-2012, принадлежавшую его другу, который погиб 29 декабря 2013 года в автокатастрофе.Михаил Мамиашвили: Отдавать медаль погибшего человека кому-то – это самое тяжелоеГлава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию, согласно которой индийский борец Йогешвар Дутт получит серебряную медаль ОИ-2012, принадлежавшую россиянину Бесику Кудухову, который погиб 29 декабря 2013 года в автокатастрофе.Индийский борец Дутт получит серебряную медаль ОИ-2012, которой лишили россиянина КудуховаИндийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт получит серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года, принадлежавшую изначально россиянину Бесику Кудухову, сообщает Indian Express.Не по-нашему. По бразильски. Российские волейболисты проиграли в полуфиналеНе по-нашему. По бразильски. Российские волейболисты проиграли в полуфиналеСборная России по волейболу проиграла бразильцам в ремейке финала лондонской Олимпиады.Жиба: Хорошо бы отдать России должок за ЛондонЖиба: Хорошо бы отдать России должок за ЛондонЗнаменитый бразильский волейболист, который родился в Лондрине, вырос в Куритибе и много лет играл в России, последние три года живет в Рио.Удар в штангу. Почему нашей тяжелой атлетике уже не будет хужеУдар в штангу. Почему нашей тяжелой атлетике уже не будет хужеЧетыре новые положительные допинг-пробы не понизили шансов сборной России по тяжелой атлетике попасть в Рио. Хуже уже просто некуда.Допинг-пробы четырех российских штангистов с Олимпиады в Лондоне дали положительный результатПробы на допинг четырех представителей сборной России по тяжелой атлетике на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне дали положительный результат. После перепроверки положительными оказались пробы Натальи Заболотной, Светланы Царукаевой, Александра Иванова и Андрея Деманова.Проба Албегова с ОИ-2012 дала положительный результат, ФТАР грозит дисквалификацияДопинг-проба бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Руслана Албегова, взятая на Играх в Лондоне, в результате перепроверки дала положительный результат.IIHF уточнит у ФХР имена 14 игроков с положительными допинг-пробами из доклада WADAПрезидент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что организация уточнит список спортсменов со скрытыми положительными допинг-пробами у Федерации хоккея России (ФХР).98 перепроверенных проб с ОИ дали положительный результатОбщее количество положительных допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в результате перепроверки возросло до 98.МОК выявил допинг у 45 атлетов на Играх в Пекине и ЛондонеПо итогам второй перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет выявил, что в анализах 45 спортсменов из 17-ти стран были обнаружены запрещенные вещества на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.Производитель: Ни один тест не показал, что наши пробирки для допинг-контроля можно вскрытьКомпания Berlinger, производящая пробирки для допинг-контроля, выступила с заявлением по поводу доклада WADA о допинге в российском спорте. Они утверждают, что тесты не подтверждают возможность вскрытия пробирок.В пасти крокодила. Как проходят тренировки женской сборной перед РиоВ пасти крокодила. Как проходят тренировки женской сборной перед РиоКорреспонденты Sovsport.ru побывали на тренировке женской сборной России по гандболу – одной из четырех наших команд, пробившихся на Игры.Перепроверка допинг-проб пекинской и лондонской Олимпиад не выявила нарушений у российских пловцовРезультаты перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне не выявили нарушений со стороны представителей сборной России по плаванию.Австралиец Таллент получил золотую медаль ОИ-2012 после дисквалификации КирдяпкинаАвстралиец Джаред Таллент получил золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 50 километров. Выигравший золото на этой дистанции россиянин Сергей Кирдяпкин был дисквалифицирован из-за нарушения допинговых правил.Перепроверка допинг-пробы тяжелоатлета Аухадова оказалась положительнойПерепроверка допинг-пробы российского тяжелоатлета, серебряного призера Олимпиады-2012 Апти Аухадова с тех Игр показала положительный результат, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

Джессика Эннис-Хилл
Джессика Эннис-Хиллвсе новости
ОИ-2012
ОИ-2012

Cпецпредложение