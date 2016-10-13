Олимпийская чемпионка Эннис-Хилл завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Лондона в семиборье Джессика Эннис-Хилл объявила об уходе из спорта.

После выступления на Играх в Рио-де-Жанейро, где 30-летняя британская легкоатлетка завоевала серебро, она намекнула о том, что подумывает о завершении карьеры.

«Это одно из самых трудных решений в моей жизни. Я всегда говорила, что хочу уйти на высокой ноте и ни о чем не жалеть. Но сейчас самое правильное время, чтобы завершить карьеру.

Я хочу поблагодарить мою семью и невероятную команду, которая потратила много времени на то, чтобы поддерживать меня и осуществить мои мечты», – говорится в заявлении олимпийской чемпионки.

Напомним, в Рио-де-Жанейро Эннис-Хилл проиграла 35 очков Нафиссату Тиам из Бельгии.

На чемпионатах мира Эннис-Хилл выиграла два золота (2009, 2015) и серебро (2011). Также она стала чемпионкой Европы в 2010 году.