Наиль Якупов: Я рад, что попал в «Сент-Луис»

Форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов прокомментировал уход из «Эдмонтона».

- Я ждал, что случится обмен. К этому все шло. Но вообще грустно и досадно уезжать из города, где ты провел четыре года. Без разницы, куда ты едешь. Мне нравился Эдмонтон, там осталось много друзей. Хорошая организация в «Ойлерз». Было очень здорово с людьми, с которыми я там работал. Для меня сделали очень много.



Теперь я рад, что попал в отличную команду. «Сент-Луис» каждый год играет в плей-офф и всегда имеет шансы пройти далеко в Кубке Стэнли, - сказал Якупов в интервью «Советскому спорту».

В 14:00 выйдет полная версия интервью с форвардом «Сент-Луиса» Наилем Якуповым.