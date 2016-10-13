Наиль Якупов: Не хочется садиться на шею Тарасенко

Форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов рассказал о том, как Владимир Тарасенко и Дмитрий Яшкин помогают ему освоиться в команде.

– Тарасенко должен помочь.

– Как бы неохота садиться на шею любому человеку, не только Вове. У него семья – жена, двое детей. Не хочется лишний раз что-то спрашивать.



Понятно, что если возникнет важный вопрос, то обязательно спрошу. Без проблем. Вован в этом плане – молодец.



А так меня подбирают соседи по дому, потому что машины тут пока нет – например, Дима Яшкин. Мы с ним ездим на тренировки, и в этом плане легко.



– С кем-то наладили дружеские отношения?

– Вообще я человек коммуникабельный. Но в то же время скромный. Стараюсь уважительно ко всем относиться, со всеми дружить. Дима и Вова – понятно, русские. С ними легче говорить, и мы много общаемся.



– Появится ли связка Владимир Тарасенко – Наиль Якупов?

– Не знаю. Все может быть – посмотрим! Пока только первый матч прошел, скоро второй. Теперь нужно против «Миннесоты» выйти с отличным настроением. Нам надо быть голодными, чтобы взять два очка. И важно получать удовольствие от хоккея.