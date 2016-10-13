Остон Мэттьюз: По ходу матча не мог поверить в происходящее

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз рассказал о том, что чувствует после покера в своем первом матче в НХЛ. В игре с «Оттавой» (4:5 OT) 19-летний американец забросил все четыре шайбы «кленовых листьев».

«У меня нет слов. Я сам не мог поверить в это по ходу игры. Было в матче хорошее, было плохое, надо сделать выводы и двигаться дальше.

Можно сказать, что старт получился идеальным для меня, но я на 100 процентов виноват в последнем моменте. Мы приехали сюда за победой, но проиграли. Это хороший урок для меня и команды», – приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Мэттьюз установил рекорд современной истории НХЛ. Ранее ни один игрок не забивал четыре гола в дебютном матче. Только в 1917 году по пять шайб в своих первых играх забросили Джо Мэлоун и Гэрри Хайланд.