Остон Мэттьюз: По ходу матча не мог поверить в происходящее
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз рассказал о том, что чувствует после
покера в своем первом матче в НХЛ. В игре с «Оттавой» (4:5 OT) 19-летний американец забросил все четыре шайбы «кленовых
листьев».
«У меня нет слов. Я сам не мог поверить в это по ходу игры. Было в матче хорошее, было плохое, надо сделать выводы и двигаться дальше.
Можно сказать, что старт получился идеальным для меня, но я на 100 процентов виноват в последнем моменте. Мы приехали сюда за победой, но проиграли. Это хороший урок для меня и команды», – приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.
Мэттьюз установил рекорд современной истории НХЛ. Ранее ни один игрок не забивал четыре гола в дебютном матче. Только в 1917 году по пять шайб в своих первых играх забросили Джо Мэлоун и Гэрри Хайланд.
Матч
Оттава - Торонто - 5:4 О.Т. (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Нюландер, Хьюман), 8:21 (0:1). Райан (Карлссон, Смит), 10:26 (1:1). Карлссон (Райан, Брассар), 12:49 (2:1). Мэттьюз 14:18 (2:2). Мэттьюз (Райлли), 21:25 (2:3). Брассар 37:52 (3:3). Мэттьюз (Гардинер, Нюландер), 39:57 (3:4). Туррис (Стоун), 46:45 (4:4). Туррис (Стоун, Карлссон), 60:37 (5:4).
Место и дата
13 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция