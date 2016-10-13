Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Оттава5 : 4 ОТТоронто
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Чикаго2 : 5Сент-Луис
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Остон Мэттьюз: По ходу матча не мог поверить в происходящее

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз рассказал о том, что чувствует после покера в своем первом матче в НХЛ. В игре с «Оттавой» (4:5 OT) 19-летний американец забросил все четыре шайбы «кленовых листьев».

«У меня нет слов. Я сам не мог поверить в это по ходу игры. Было в матче хорошее, было плохое, надо сделать выводы и двигаться дальше.

Можно сказать, что старт получился идеальным для меня, но я на 100 процентов виноват в последнем моменте. Мы приехали сюда за победой, но проиграли. Это хороший урок для меня и команды», – приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Мэттьюз установил рекорд современной истории НХЛ. Ранее ни один игрок не забивал четыре гола в дебютном матче. Только в 1917 году по пять шайб в своих первых играх забросили Джо Мэлоун и Гэрри Хайланд.

Матч

Оттава - Торонто - 5:4 О.Т. (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы:

Мэттьюз (Нюландер, Хьюман), 8:21 (0:1). Райан (Карлссон, Смит), 10:26 (1:1). Карлссон (Райан, Брассар), 12:49 (2:1). Мэттьюз 14:18 (2:2). Мэттьюз (Райлли), 21:25 (2:3). Брассар 37:52 (3:3). Мэттьюз (Гардинер, Нюландер), 39:57 (3:4). Туррис (Стоун), 46:45 (4:4). Туррис (Стоун, Карлссон), 60:37 (5:4).

Место и дата

13 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майк Бэбкок: Зайцев сыграл замечательноГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:5 OT) высказался о покере форварда Остона Мэттьюза, а также отметил других молодых игроков команды, в том числе российского защитника Никиту Зайцева.Наиль Якупов: Не хочется садиться на шею ТарасенкоФорвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов рассказал о том, как Владимир Тарасенко и Дмитрий Яшкин помогают ему освоиться в команде.Наиль Якупов: Я рад, что попал в «Сент-Луис»Форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов прокомментировал уход из «Эдмонтона».Джон Купер: Возвращение Кучерова? Всегда хочется, чтобы форвард с лучшими в команде ногами был на льдуГлавный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался о возвращении в команду форварда Никиты Кучерова, который пропустил старт тренировочного лагеря из-за переговоров по контракту.Никита Кучеров: Краткосрочный контракт подходит мне лучше всегоФорвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал подписание трехлетнего контракта с «молниями».«Оцените гол Тарасенко. Его кистевой бросок – фантастика!» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Оцените гол Тарасенко. Его кистевой бросок – фантастика!» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Утренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануУтренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануТрадиционный обзор «Советского спорта»: что важного случилось в спорте за последние 12 часов.НХЛ. «Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» победил «Калгари» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Владимир Дехтярев: В одном сезоне я посмотрел 600 матчей НХЛ! (видео)Владимир Дехтярев: В одном сезоне я посмотрел 600 матчей НХЛ! (видео)Обозреватель «Советского спорта» узнал у известного ведущего «Спорт FM» Владимира Дехтярева, как покажут НХЛ на всю Россию.Две шайбы и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Чикаго»Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сент-Луису».Четыре шайбы Мэттьюза не спасли «Торонто» в матче с «Оттавой»Хоккеисты «Оттавы» в первом матче нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».Остин Мэттьюз стал автором первой шайбы регулярного чемпионате НХЛНападающий «Торонто» Остин Мэттьюз стал автором первой шайбы в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Уэйн Гретцки станет вице-президентом «Эдмонтона»Легендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки в ближайшее время может стать одним из руководителей клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».Бержерон пропустит матч с «Коламбусом» из-за травмыНападающий «Бостона» Патрис Бержерон выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела. Он не примет участие в первом матче своем команды новом сезоне НХЛ против «Коламбуса».Прайс не поможет «Монреалю» в матче с «Баффало» из-за простудыВратарь «Монреаля» Кэри Прайс не сможет сыграть в стартовом матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Баффало». Он простудился и пропустил уже три дня тренировок.Кросби пропустит стартовый матч нового сезона против «Вашингтона»Капитан «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби пропустит первый матч своей команды в нынешнем сезоне. В стартовом для себя матче регулярного чемпионата НХЛ «Пингвины» сыграют с «Вашингтоном».«Вы как хотите, а я ставлю на Овечкина». Павел Лысенков о старте сезона НХЛ«Вы как хотите, а я ставлю на Овечкина». Павел Лысенков о старте сезона НХЛПеред началом нового сезона НХЛ обозревателя «Советского спорта» попросили дать прогноз, кто выиграет Кубок Стэнли. И вот что он написал…33 российских игрока начнут сезон в НХЛКлубы НХЛ определились с составами на старт сезона. В стартовые составы попали 33 игрока из России.Сергей Федотов: Также НХЛ будут комментировать Олег Мосалев и Александр КузмакКомментатор и скаут сборной Сергей Федотов рассказал, как нам покажут НХЛ в новом сезоне.Сергей Федотов: Лучше, если об НХЛ в России будет рассказывать человек, который неплохо знает эту лигуКомментатор и скаут сборной Сергей Федотов рассказал, как нам покажут НХЛ в новом сезоне.

Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Оттава
Оттавакалендарьстатистика
Остон Мэттьюз
Остон Мэттьюзвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение