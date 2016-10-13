Дочь Емельяненко выписали из больницы

Дочь бойца Федора Емельяненко Марию выписали из больницы, где ей была оказана медицинская помощь после избиения.

- Сегодня Мария была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Её здоровью ничего не угрожает, - сказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, отметив, что если бы не оперативное вмешательство врачей, состояние девушки могло бы резко ухудшиться.

- На данный момент, сотрудники полиции пока не обнаружили какой-либо полезной информации, - добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в полиции не связывают нападение на 16-летнюю дочь Федора Емельяненко с конфликтом известного бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Напомним, Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.