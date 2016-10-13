Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Оттава5 : 4 ОТТоронто
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Чикаго2 : 5Сент-Луис
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФК «Шальке 04» откроет тренировочный лагерь для игроков League оf Legends

Дмитрий Галкин
Комментарии

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» откроет тренировочный лагерь для игроков по League of Legends. 

Мероприятие будет проходить пять дней на «Фельтинс–Арена». В течение этого времени скауты клуба выберут сильнейших игроков, которые будет представлять футбольный клуб на турнире GEFORCE Cup в Варшаве.

«С введение скаутских дней мы сохраним фундамент развития молодежи. Смотря на количество важных факторов успешной и долговечной работы в команде, то одним  из наших главных приоритетов всегда был не только выход на профессиональных игроков, но и на необработанных алмазов на сцене», – прокомментировал киберспортивный директор «Шальке 04» Тим Райхерт.

Регистрация продлится до 18 октября. Для участия в турнире необходимо обладать рангом не ниже мастера.

Стоит отметить, что команда «Шальке-04» по League of Legends по итогам сезона покинул EU League of Legends Championship Series.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Virtus.pro и Natus Vincere сыграют в одной группе отборочных к Dota Pit S5Организаторы Dota Pit объявили группы региональных квалификаций к пятому сезону лиги.Hellraisers и Space Soldiers получили приглашения на Minor-турнир по CS:GOКомпания PGL объявила, что команды Hellraisers и Space Soldiers получили приглашения на европейский Minor-турнир по Counter-Strike: Global Offensive.Valve покажет серию документальных фильмов о командах по Dota 2Компания Valve анонсировала серию документальных фильмов о новых составов команд по Dota 2 перед Boston Major.Даниил «Zeus» Тесленко перешел в Gambit GamingОрганизация Gambit Esports объявила, что Даниил «Zeus» Тесленко станет игроком состава по CS:GO. Игрок также стал новым капитанам команды.У ФК «ПСЖ» появится команда по League of LegendsФранцузский холдинг Webedia и ее дочерняя организация Bang Bang Management приобрели место команды Team Huma по League of Legends в европейской лиге Challenger Series.Анонсированы группы iBUYPOWER Masters и IEM OaklandОрганизаторы iBUYPOWER Masters и IEM Intel Extreme Masters Oakland анонсировали распределение команд по группам на турнирах.Сергей Карякин: Киберспорт вреден и не является спортомПретендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин рассказал о своем отношении к киберспорту.Аудитория Overwatch достигла отметки 20 миллионов игроковВ новом пресс-релизе от студии Blizzard обновлены данные о аудиторных показателях Overwatch.Роман Дворянкин: В киберспорте многое, как и в обычном спортеРоман Дворянкин: В киберспорте многое, как и в обычном спортеВ среду в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» проходит стратегическая сессия «Новые медиа и спорт».Blizzard анонсировала Хеллоуин-обновление для OverwatchКомпания Blizzard Entertainment выпустила сезонное обновление для Overwatch — «Ужасы на Хеллоуин».Анонсированы группы турнира EPICENTER: Moscow по CS:GOОрганизаторы турнира EPICENTER: Moscow представили группы турнира по Counter-Strike: Global Offensive.Игрок Team Liquid достиг отметки 9 000 MMRИгрок команды Team Liquid Лассе «MATUMBAMAN» Юрпалайнен смог достичь отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.Wings Gaming и Digital Chaos получили приглашения на турнир Dota Pit S5Организаторы Dota Pit League объявили названия двух команд, которые получили прямые инвайты на пятый сезон лиги.Team Dignitas заняла четвертое место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после завершения европейских квалификаций к World Electronic Sports Games 2016.Power Rangers выиграла открытую квалификацию к The Summit 6Команда Power Rangers смогла пробиться в европейскую квалификацию The Summit 6.Анонсирована квалификация на турнир DreamHack Winter по CS:GOОрганизаторы DreamHack Winter анонсировали формат и расписание отборочных к турниру по Counter-Strike: Global Offensive.Heroic и fnatic примут участие в Minor-турнире по CS:GOКомпания PGL анонсировала Minor-турнир по Counter-Strike: Global Offensive.Призовой фонд чемпионата мира по League of Legends достиг отметки 4 млн долларовКомпания Riot Games объявила, что призовой фонд чемпионата мира по League of Legends достиг отметки 4,1 млн долларов за счет краудфандинг.«На призовые хотел купить клавиатуру». Как Effect выиграл «Кибербитву»«На призовые хотел купить клавиатуру». Как Effect выиграл «Кибербитву»8 октября в одной из башен международного делового центра «Москва-Сити» прошел финал «КиберБитвы» по Dota 2 с участием любительских команд.Команда AG стала чемпионом Warface Open Cup: Season XВ минувшую субботу, 9 октября, прошел LAN-финал десятого сезона турнира Warface Open Cup. В боях приняли участие 4 команды — AG, ArenaStars, h0pe и SteelStars. Общий призовой фонд чемпионата составил 1 500 000 рублей.

Cпецпредложение