ФК «Шальке 04» откроет тренировочный лагерь для игроков League оf Legends

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» откроет тренировочный лагерь для игроков по League of Legends.



Мероприятие будет проходить пять дней на «Фельтинс–Арена». В течение этого времени скауты клуба выберут сильнейших игроков, которые будет представлять футбольный клуб на турнире GEFORCE Cup в Варшаве.



«С введение скаутских дней мы сохраним фундамент развития молодежи. Смотря на количество важных факторов успешной и долговечной работы в команде, то одним из наших главных приоритетов всегда был не только выход на профессиональных игроков, но и на необработанных алмазов на сцене», – прокомментировал киберспортивный директор «Шальке 04» Тим Райхерт.



Регистрация продлится до 18 октября. Для участия в турнире необходимо обладать рангом не ниже мастера.



Стоит отметить, что команда «Шальке-04» по League of Legends по итогам сезона покинул EU League of Legends Championship Series.



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