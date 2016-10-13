Майк Бэбкок: Зайцев сыграл замечательно

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:5 OT) высказался о покере форварда Остона Мэттьюза, а также отметил других молодых игроков команды, в том числе российского защитника Никиту Зайцева.

«Мы все стали свидетелями исторического события. Мэттьюз – особенный игрок. Этот матч можно с большим отрывом назвать лучшим с тех пор, как я стал тренером «Лифс». Даже близко ничего не было, а теперь у нас есть шанс.

Посмотрите на Марнера, я знаю, что Мэттьюз забросил все шайбы, но полагаю, что в первой половине матча лучшим игроком был Марнер. Замечательно играл Нюландер, Хайман, Браун, Кэррик. Думаю, что замечательно сыграл Зайцев. Мы провели хороший матч», – приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, для 25-летнего Зайцева этот матч стал первым в лиге. Он провел на льду 23 минуты 57 секунд (второй показатель в команде), нанес три броска по воротам, провел один силовой прием, заблокировал один бросок и завершил игру с показателем полезности «–1».