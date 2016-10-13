Майк Бэбкок: Зайцев сыграл замечательно
Главный тренер «Торонто»
Майк Бэбкок после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:5 OT) высказался о покере форварда Остона Мэттьюза, а также отметил
других молодых игроков команды, в том числе российского защитника Никиту
Зайцева.
«Мы все стали свидетелями исторического события. Мэттьюз – особенный игрок. Этот матч можно с большим отрывом назвать лучшим с тех пор, как я стал тренером «Лифс». Даже близко ничего не было, а теперь у нас есть шанс.
Посмотрите на Марнера, я знаю, что Мэттьюз забросил все шайбы, но полагаю, что в первой половине матча лучшим игроком был Марнер. Замечательно играл Нюландер, Хайман, Браун, Кэррик. Думаю, что замечательно сыграл Зайцев. Мы провели хороший матч», – приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Напомним, для 25-летнего Зайцева этот матч стал первым в лиге. Он провел на льду 23 минуты 57 секунд (второй показатель в команде), нанес три броска по воротам, провел один силовой прием, заблокировал один бросок и завершил игру с показателем полезности «–1».
Матч
Оттава - Торонто - 5:4 О.Т. (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Нюландер, Хьюман), 8:21 (0:1). Райан (Карлссон, Смит), 10:26 (1:1). Карлссон (Райан, Брассар), 12:49 (2:1). Мэттьюз 14:18 (2:2). Мэттьюз (Райлли), 21:25 (2:3). Брассар 37:52 (3:3). Мэттьюз (Гардинер, Нюландер), 39:57 (3:4). Туррис (Стоун), 46:45 (4:4). Туррис (Стоун, Карлссон), 60:37 (5:4).
Место и дата
13 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция