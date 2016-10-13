РФС будет выделять средства на борьбу с расизмом
Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев в ходе форума «Россия - спортивная держава» сообщил, что РФС готов выделять средства на борьбу с допингом.
- Перспектива работы РФС относительно борьбы с расизмом и насилием в футболе состоит в том, что мы будем совершенствовать систему персонификации нарушителей. Если это не поможет, надо совершенствовать и этот механизм. РФС готов выделять деньги, у нас есть целевые средства, штрафы, которые мы готовы по договоренности с лигой направлять на пропаганду футбола без расизма и дискриминации, - цитирует Рогачева ТАСС.
Форум «Россия - спортивная держава» проходит во Владимирской области 10-13 октября.
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