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Роберто Манчини: Только сам Балотелли виноват, что не играет в сборной Италии

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини назвал форварда Марио Балотелли лучшим итальянским форвардом последних лет.

«Только он сам виноват в том, что не играет в сборной Италии. Это просто удивительно, что не выходит в стартовом составе национальной команды. Он лучший итальянский нападающий последних лет.

Надеюсь, Марио понял, что он должен поменять свое отношение и думать только о футболе. Это не так сложно», – сказал Манчини в интервью L’Équipe.

Напомним, Балотелли играл у Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне 26-летний форвард выступает в «Ницце» и забил пять голов в трех матчах лиги 1.

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