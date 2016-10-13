Роберто Манчини: Только сам Балотелли виноват, что не играет в сборной Италии

Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини назвал форварда Марио Балотелли лучшим итальянским форвардом последних лет.

«Только он сам виноват в том, что не играет в сборной Италии. Это просто удивительно, что не выходит в стартовом составе национальной команды. Он лучший итальянский нападающий последних лет.

Надеюсь, Марио понял, что он должен поменять свое отношение и думать только о футболе. Это не так сложно», – сказал Манчини в интервью L’Équipe.

Напомним, Балотелли играл у Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне 26-летний форвард выступает в «Ницце» и забил пять голов в трех матчах лиги 1.