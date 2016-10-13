Динияр Билялетдинов: «Локомотив» для меня - дом родной, он дал мне путевку в большой футбол

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» дал ему путевку в большой футбол.

- «Локомотив» для меня – дом родной, он дал мне путевку в большой футбол. Но и я отплатил сполна.

- Сейчас «Локомотив» переживает непростые времена...

- «Локомотив» хорошо укомплектован. Просто присутствует какое-то невезение. Нужно приобрести уверенность, но она приходит только с победами. Юрий Павлович опытный наставник. Он знает, как выходить из подобных ситуаций. На результат должен работать не только тренер, но и вся команда. Семин требовательный, эмоциональный, любит встряхивать или, напротив, успокаивать отдельных игроков, - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Билялетдинов выступал за «Локомотив» с 2004 по 2009 годы, провел за железнодорожников 150 матчей и забил 31 мяч. После девяти матчей «Локомотив» занимает 13-е место, в активе команды 8 очков.