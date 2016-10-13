Глава комитета по туризму Петербурга: Чемпионат мира считается убийцей туризма

Глава комитета по туризму Петербурга Андрей Мушкарев рассказал о возможном негативном влиянии чемпионата мира-2018 на туризм в городе.

- Не все знают, что такие события не влияют положительно на туризм и снижает поток на 20–30% в следующие пять лет. Во всем мире, считается, что это убийца туризма, – сказал Мушкарев «Фонтанке».

По его словам, важно в ходе подготовки к чемпионату не перенасытить рынок новыми отелями, которые будут стоять незаполненными. Сейчас в низкий сезон заполняемость составляет 15–20%. При этом не так много делается для продвижения ЧМ-2018 на международных рынках. - Не все знают, что он пройдет в России, - добавил Мушкарев.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Санкт-Петербурга матчи чемпионата примут Москва, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Петербург примет три игры группового этапа, четвертьфинал, полуфинал, а также матч за третье место.