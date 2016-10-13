Пресс-секретарь Емельяненко: Действительно факт нападения на дочь имел место

Пресс-секретарь бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Юлия Куклина подтвердила факт нападения на его дочь Марию.

«Действительно факт нападения на дочь Федора Емельяненко имел место. На данный момент девочка чувствует себя хорошо, в реанимацию она не попадала. С инцидентом разбираются правоохранительные органы. Сейчас ведется проверка. Ни одно предположение в СМИ не подтверждено в компетентных органах. Пока не следует делать какие-либо выводы, а тем более распускать слухи.

О результатах расследования будет объявлено. Семья Емельяненко не дает комментарии комментарии по этому вопросу», - рассказала Юлия.

Ранее стало известно, что в полиции не связывают нападение на 16-летнюю дочь Федора Емельяненко с конфликтом известного бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Напомним, Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.

