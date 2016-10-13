Диего Марадона: Тотти нужно продолжать карьеру

Чемпион мира и лучший игрок чемпионата мира 1986 года Диего Марадона призвал итальянца Франческо Тотти не завершать карьеру.

Два легендарных игрока встретились во время благотворительного матча в Риме.

«Я скажу Тотти, чтобы он продолжал играть. Нужно 40 обычных игроков, чтобы создать из них Тотти. Франческо – один из великих, настоящий символ «Ромы», – сказал Марадона.

В свою очередь итальянец сделал ответный комплимент: «Если 40 игроков нужны, чтобы создать Тотти, тогда нужен весь футбол, чтобы создать Марадону».

Напомним, в июне 40-летний Тотти подписал однолетний контракт с «Ромой». По окончании сезона он завершит карьеру.