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Игорь Ларионов: Возраст перспективных игроков «Вашингтона» подошел к тому, когда нужно осознать все ошибки

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высказался о шансах «Вашингтона» на победу в плей-офф НХЛ.

«Кэпиталз» как раз подошли к той стадии развития, когда «молодые и перспективные», как мы называли их в России, перестали считаться таковыми. Их возраст подошел к тому, когда они уже должны осознать все ошибки, сделанные до этого. А значит, их следующий шаг должен вести к тому, чтобы в нужный момент команда собралась и поборолась за самый большой титул. Тот костяк, который формировался в «Вашингтоне» все последние годы, готов к этому. Нам предстоит увидеть, готовы ли ролевые игроки, собранные вокруг этого костяка, его поддержать.

Вратарская линия у них в порядке: Брэйден Холтби – один из лучших вратарей лиги. Центральная ось в лице Бэкстрема, Кузнецова, Юханссона и Эллера тоже отличная, но остается вопрос, насколько она готова к следующему шагу. Тот же Бэкстрем – яркий игрок, но готов ли он будет весной давать чуть больше, чем он дает обычно, когда нужно будет переломить ход серии против серьезного соперника? В обороне, несмотря на жесткий потолок зарплат, «Кэпиталз» сумели сохранить Нисканена, Карлсона, Алзнера, Орпика и Орлова – достойный костяк для поставленной цели», – сказал Ларионов в интервью NHL.com.

Напомним, с 1998 года «Вашингтон» ни разу не проходил в плей-офф дальше второго раунда.

«Вашингтон» откроет регулярный чемпионат в четверг матчем в гостях с «Питтсбургом».

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