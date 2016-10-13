Vivendi станет транслировать киберспортивные матчи во Франции
Французский медиаконгломерат Vivendi заключил соглашение с компанией ESL, занимающейся организацей профессиональных лиг и чемпионатов по киберспорту.
Соглашение позволит Vivendi создать киберспортивные лиги во Франции, а матчи будут транслироваться на кабельном телевидении. Освещать киберспортивные поединки будет телеканал CANAL+, который принадлежит Vivendi. Основной целью сотрудничества станет популяризация киберспорта во Франции.
Vivendi — французский медиаконгломерат, работающий на рынке звукозаписи, телевещания, производства фильмов и телепередач, занимающийся издательской деятельностью, телекоммуникациями, разработкой компьютерных игр.
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