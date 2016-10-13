Данни: Мое колено восстанавливается, но нужно подождать еще два или три месяца

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал о восстановлении после травмы колена.

- Я надеюсь, что этот сезон для «Зенита» окажется несколько более удачным, чем прошлый. Команда пополнилась сразу несколькими отличными футболистами. Очень хочется выиграть чемпионат России и Лигу Европы. Что касается здоровья, то мое колено восстанавливается. День от дня я чувствую себя только лучше. Но нужно подождать еще два и или три месяца, - приводит слова Данни Радио «Зенит».

Напомним, португалец получил травму 16 апреля в матче Премьер-лиги против «Спартака» (5:2). Через два дня после игры стало известно, что у полузащитника выявлен разрыв передней крестообразной связки на правом колене. Аналогичные травмы Данни получал в 2009-м и 2012-м годах. Планируется, что 33-летний футболист вернется в строй в начале 2017 года.

3 августа Данни был внесен в заявку «Зенита» на матчи чемпионата России под десятым номером.