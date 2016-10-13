Кержаков может перейти в «Локомотив»

Форвард питерского «Зенита» Александр Кержаков может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает «Свободная Пресса» со ссылкой на РИА «ФАН».

По информации источника, футболиста хотели бы видеть в своей команде спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев и главный тренер Юрий Семин. Президент «железнодорожников» Илья Геркус, ранее работавший в петербургском клубе, отказался комментировать приобретение Кержакова.

В текущем сезоне 33-летний нападающий сыграл за «Зенит» в чемпионате России в пяти матчах и забил один гол. В прошлом сезоне Кержаков на правах аренды выступал за «Цюрих». Летом футболист вернулся в «Зенит».