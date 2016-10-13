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Михаил Григоренко: Если продолжу забивать, смогу закрепить в топ-9 форвардов «Колорадо»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Колорадо» Михаил Григоренко объяснил свою результативную игру в выставочных матчах.

22-летний российский нападающий забил четыре шайбы в шести матчах, а «Колорадо» не потерпел ни одного поражения.

«Приятно, что удалось так много забить. Все, разумеется, понимают, что это предсезонные матчи, но голы есть голы. Лично для меня это означает дополнительную уверенность. У нас новый тренер, все хотят проявить себя, продемонстрировать лучшие стороны.

Рад, что я сумел воспользоваться шансом. Нам удалось выиграть все матчи, что для команды очень важно. Вкатываться в сезон лучше всего на фоне положительных эмоций. Верю, что нас ждет успех.

Пока играю в первой тройке и получаю больше игрового времени, чем в прошлом сезоне. Если продолжу забивать, то смогу закрепиться в топ-9 или даже топ-6 нападающих клуба. Хотелось бы выходить на лед в большинстве и даже в меньшинстве. Одним словом, максимально помогать клубу. Но далеко загадывать не хочу. Сейчас важнее всего правильный настрой», – сказал Григоренко в интервью официальному сайту лиги.

Напомним, за четыре сезона в НХЛ Григоренко провел 142 матча и набрал 41 (12+29) очко.

Первый официальный матч в сезоне «Колорадо» проведет в субботу дома с «Далласом».

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