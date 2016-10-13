Директор по стратегии и развитию РФПЛ: Надеемся, что за 3-5 лет средняя посещаемость вырастет до 25 тысяч

Директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин рассказал о мерах, которые будут предприняты с целью увеличения средней посещаемости матчей чемпионата.

«Посещаемость (матчей РФПЛ) мы оцениваем как низкую, потенциал людей, которые могут ходить на матчи, гораздо выше. Основные проблемы – это обеспечение комфорта и безопасности. Мы сейчас занимаемся работой, связанной с ребрендингом лиги. На сегодняшний день порядка 27 млн человек в России интересуются футболом.

Мы хотим к следующему сезону переформатировать турнир не с точки зрения соревнований, а с точки зрения его бренда, подачи и визуализации. Надеемся, это даст свои плоды в течение трех-пяти лет, и средняя посещаемость в течение этого времени у нас возрастет до 25 тысяч человек», – приводит ТАСС слова Савина.

Отметим, что по итогам прошлого сезона средняя посещаемость матчей лиги составила 11 046 зрителей.