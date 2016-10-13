Александр Бубнов: Пройти далеко на крупном турнире по силам любой команде, но не России

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что сборная России в новой версии рейтинга ФИФА опустится низко и пропустит вперед Узбекистан.

- Смотреть игры отборочного цикла интересно потому, что можно сравнить уровень команд-участниц с низким уровнем сборной России, которая в очередной раз потеряла позиции в рейтинге ФИФА, пропустив вперед даже Узбекистан. Это неслучайно, ведь и у узбеков прогресс налицо. И в целом можно констатировать тот факт, что результаты, которые показывают такие страны, как те же Исландия и Азербайджан, говорят о том, что уровень футбола сейчас повышается и что потерять очки можно в матче с любой командой. Никогда нельзя недооценивать соперника. И российской сборной тоже следует об этом помнить. Последние матчи показали, что выступить удачно и пройти далеко в финальной части крупного турнира по силам практически любой команде. Это вполне реально даже для валлийцев или исландцев, но, похоже, по-прежнему нереально для сборной России, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что cборная России впервые в истории опустится ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. После поражения в товарищеском матче от команды Коста-Рики (3:4) сборная России должна опуститься ниже 50 места в новой версии рейтинга. До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году.