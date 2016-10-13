Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал послом гостеприимства Петербурга, сообщил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев.

- Мы запускаем программу приглашения известных людей – спортсменов, музыкантов, через которых весь мир узнает, что к нам можно приехать. По словам Андрея Мушкарева, Зидан после получасовой тренировки смог сказать «на чистом русском» фразу «Добро пожаловать в Петербург», которая будет использоваться в продвижении города, - приводит слова Мушкарева «Фонтанка».

Напомним, в прошлые выходные Зинедин Зидан прибыл в Петербург с женой и провел в городе два дня.

После семи игр мадридский «Реал» с 15 очками занимает второе место в чемпионате Испании. Ближайший матч команда проведет 15 октября в готсях против «Бетиса». Начало встречи в 21:45.